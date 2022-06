Top 10 de casas portuguesas

Uma fotografia que valerá mais do que mil palavras… de propósito ou não captaram o céu cheio de nuvens, uma analogia interessante entre a nossa sensação e esta casa… Sentimo-nos literalmente nas nuvens, como um sonho acordado no meio da natureza e de uma casa tão distinta e de um conforto sem precedentes. Sim, porque é possível avistar o interior se descobrir o resto do projeto, não perca a oportunidade de visitar esta casa, com um clique!

Uma osmose entre a simplicidade e a perfeição. E não foi preciso edificá-la em vários andares, um bastou para criar este cenário.