Tapetes para todas as divisões

Há ambiente que exige calor, suavidade e paixão nas escolhas. O quarto pode tornar-se um espaço ainda mais fantástico e cheio de magia, se tiver um tapete. Debaixo da cama, é percorrendo a área envolvente, há um tapete que se assume e mostra a personalidade de quem nele dorme e descansa.

Um quarto com apontamentos orientais. O tapete acompanha parte da envolvência. Repare no pormenor da cabeceira em madeira, bem como nos bancos que se encontram por baixo da mesa que dá apoio à televisão. Certifique-se no momento da aquisição que o material do tapete é duradouro. Importante é também ter cuidados de limpeza, para que mantenha as cores e o estado de graça que tinha quando estava na loja ou no catálogo.