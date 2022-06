Casa rústica com um toque de modernidade

Temos, através desta imagem, uma perspectiva um pouco mais aproximada da sala de estar. Aqui, a atmosfera é acolhedora. A parede é em madeira clara, estilo escandinavo, contrastando com o piso escuro em cerâmica. A decoração materializa-se por via de uma mistura intrigante entre rusticidade e contemporaneidade. A lareira é o elemento-chave do espaço com uma estética industrial que traz carácter à divisão.