7 espaços vintage – a tendência do momento!

A decoração vintage também pode cair do teto. Repare como elementos antigos, podem fazer um belo candeeiro que fará inveja a muitos, além disso pode servir de um excelente cartão de visita na entrada da sua casa. O gosto pelo vintage não é mais do que um recuperar das modas das décadas de 20 a 50, do século passado.

Pode não fundir todos os elementos no vintage. Faça uma adaptação. Primeiro defina o ambiente e depois selecione as peças com as quais quer dar vida ao estilo vintage que poderão ser alterados consoante o seu interesse.