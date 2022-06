Como converter o seu sótão num espaço CHEIO de vida

Tiago do Vale Arquitectos

Há um arquiteto português inspirador que todos já conhecemos nas páginas da homify, que é Tiago do Vale Arquitectos. Também o seu Chalé das Três Esquinas é inesquecível. Um projeto que pode facilmente pode pôr em prática no sótão da sua casa. Alguma dúvida, fale com quem sabe. Os nossos profissionais estão sempre disponíveis para o ajudar.

Preservou-se as vigas e traves, que foram pintadas de brancos, aliás como todas as paredes. Um quarto de sonho, para quem gosta de dormir nas alturas. O chão em madeira também é fantástico. Por vezes, é apenas preciso remodelar o que já existe.