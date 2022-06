Antes e depois: a nostalgia através da transformação

Na homify, não faltam projectos de remodelação. Mais do que o “novo em folha”, as pessoas procuram habitações com carácter que misturem o melhor de dois mundos: a familiaridade e essência do passado com o conforto e funcionalidade do presente. Assim, não raras são as vezes em que nos deparamos com salas modernas e bem equipadas com tecnologia de ponta, mas abrigadas por uma sólida estrutura de vigas de madeira. Há, diríamos, um interesse pelo passado e pelas suas formas.

Por esta casa japonesa - com aproximadamente 35 anos – já passaram três gerações. A renovação faz o passado encontrar-se com o presente de forma harmoniosa e bem sucedida.

Conheça o resultado final através das imagens que seleccionámos.

O projecto é da autoria do atelier Iitsuka Architect.