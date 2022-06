Como construir uma piscina no jardim em 7 passos

O primeiro que devemos fazer, antes de começar a construir a piscina, é medir o espaço com que contamos para a sua construção. Uma vez tiradas as medidas, podemos começar a calcular os custos dos materiais. Recorde-se que não deve apenas planear o local da piscina propriamente dito, como também a área onde pretende descansar com espreguiçadeiras ou uma mesa para refeições ao ar livre.

Neste passo, é também importante começar a analisar o terreno. Deve ver se é irregular, que tipo de terra tem e qual é a superfície mais lisa e com terra mais compacta para que a estrutura não se deforme com o passar do tempo. Se a superfície for irregular, deve enchê-la para a tornar lisa. Pode utilizar areia da que se usa nas construções tradicionais.