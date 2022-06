Salas pequenas: 8 dicas para parecerem maiores e bonitas

Já está, seguramente, cansado deste conselho: para ampliar os espaços, pinte as paredes com cores claras. Parece ser o truque mais antigo na decoração, mas não é, por isso, menos eficaz, pelo que deve pô-lo em prática.

Algumas pessoas podem achar o branco aborrecido e pensar que a falta de uma cor viva na sala é o que a torna aborrecida. Mas, não é verdade. Ter paredes brancas não deve desmotivá-lo. Os detalhes adequados podem fazer com que a sua sala se torne verdadeiramente maravilhosa. Aposte neles. Inspire-se no exemplo da fotografia que nos mostra uma sala de estar onde imperam as cores sóbrias, interrompidas apenas por apontamentos coloridos presentes na almofada e na poltrona. A textura da também enfatiza o interesse da decoração e torna o ambiente mais confortável.

Para além disso, as cores claras não significam, necessariamente, a utilização do branco e do bege. Pode, igualmente, recorrer a outras tonalidades como o cinza pálido ou criar um contraste pintando uma parede de uma cor diferente. Porém, seleccione criteriosamente essa cor pois, quando mal escolhida, pode ter o efeito oposto.

Um projecto da Design Studio Details.