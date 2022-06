Maravilhoso T3 no centro de Lisboa

Viver no centro da cidade é sempre um luxo. O centro histórico possui um sentimento patrimonial cujo valor é indiscritível. Morar no centro da cidade oferece um conjunto de vantagens diversas. Em primeiro lugar todas as vantagens de viver perto da agitação da metrópole que incluem uma grande facilidade de acesso a serviços, supermercados, lojas, museus e outros equipamentos sociais. Em segundo lugar, o facto de facilitar a deslocação na cidade, recorrendo aos transportes públicos ou para os mais sortudos que podem deslocar-se apenas a pé ou de bicicleta.

O projecto que hoje iremos ficar a conhecer consistiu num projecto de reabilitação de um edifício antigo no centro de Lisboa. A transformação foi da autoria do atelier Obrasdecor que actua nas mais diversas áreas da arquitectura, oferecendo possibilidades distintas ao cliente. Desde a recuperação de edifícios antigos à decoração de interiores passando por projectos de reabilitação e construção, decoração de apartamentos e hotéis e até estofo novo e recuperação de cortinados, sofás, cabeceiras e papel de parede. As possibilidades são infinitas e estão à distância de um clique!