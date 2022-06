9 decorações magníficas de sala de estar!

Veja como nesta sala de estar o toque de verde ficou irrepreensível. Como vê com bom gosto e subtileza conseguimos tudo o que queremos!

Um tapete com várias tonalidade de verdes, umas plantas na cabeceira do sofá… e pronto temos a sensação de estar no exterior, o tal lugar que nos traz paz. E neste caso, acabou por criar uma ligação bem interessante com o exterior, que está logo ao lado. Depois, só foi necessário acrescentar duas almofadas cor-de-rosa forte, para o lado vibrante. O truque é sempre apostar cor em pequenos detalhes como estes, que são facilmente removíveis e baratos. Assim, quando se fartar ou quiser dar uma lufada de ar fresco só precisa de alterá-los. Rápido, fácil e eficaz!