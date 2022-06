Reabilitação em pleno centro histórico do Porto

O hall é o espaço que recebe as pessoas quando entram na casa. Este é bem diferente dos restantes espaços da casa, relacionando-se mais, sobretudo nos tons com a fachada da casa. Uma escada antiga recuperada com corrimão vermelho bastante original. Também a porta é vermelha. No tecto, uma grande clarabóia geométrica garante a luminosidade diária deste espaço.

