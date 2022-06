Uma casa numa paisagem vinícola

As paisagens produtivas estão presentes um pouco por todo o país, elas são diversas e magníficas. Uma das mais famosas paisagens produtivas portuguesas é a paisagem da cultura da vinha. Que se tornou famosa mundialmente pelas magníficas paisagens do alto douro vinhateiro.

Por mais que sejam modernas e muito confortáveis por vezes as moradias ficam definidas por características especiais da sua envolvente. Assim hoje mostramos-lhe a casa da vinha, uma habitação muito moderna situada numa vinha na zona do Rio Tâmega. O projecto é da autoria do gabinete ENGEBASTO – ATIVIDADES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, LDA., de Celourico de Basto. Esta empresa, constituída em 2007 conta com uma experiência adquirida em diversas áreas, tais como: Projetos de Arquitetura, Projetos de Engenharia, Fiscalização e Coordenação de Obras e Certificações.

Vamos conhecer…