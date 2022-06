7 Incríveis Casas De Banho Com Chuveiros ABsolutamnete Magníficos

Existe uma panóplia de chuveiros, desde dos duches elétricos, os duches numéricos, os duches económicos de água ou ainda os duches termostáticos. Precisa também considerar as diferentes funcionalidades do vosso sistema de duche: o número de cabeças, simples, multifunções ou outro. Aqui temos outro exemplo de duche, com um design bem distinto.

Todo a área do duche foi revestido com mosaico, em tons de azul e branco. As portas de vidro, que separam esta área, nem parecem existir, de tão discretas que são. Com um duche assim pode fazê-lo em boa companhia! ;)