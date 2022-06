As divisões fundamentais nos projectos de casas

Os projectos de casas são sempre desafiantes, entusiasmantes, e uma porta aberta para uma obra de construção que ao ganhar vida resultará num lar adaptado e totalmente adequado a novas vivências familiares, únicas.

Os projetos de casas surgem muitas vezes como primeira materialização da ideia de ter um lar construído à medida. Ver num papel a maquete de uma casa ajuda a ter a noção espacial da obra, permite verificar todas as hipóteses de divisão do espaço disponível, e ainda estudar as melhores opções para cada canto do conforto futuro.

A consulta de um profissional é aconselhável e até indispensável para que sejam tidas em conta tanto as melhores opções de construção, como as mais indicadas, como ainda ver aplicadas, de forma teórica, todas as possibilidades arquitetónicas espelhadas no papel.

Os projetos de casas supõem o estudo minucioso de cada divisão da casa, para a optimização perfeita do espaço.

Não desfazendo dos restantes casos, o estudo da localização exata de uma piscina e área de lazer exterior, o jardim que rodeia a casa e a forma como este interage com a construção da casa são de extrema importância. As áreas exteriores dão sensação de espaço e permitem a vivência de momentos de qualidade numa casa. Para estes, um arquiteto de exteriores será a pessoa mais indicada para dar o seu contributo.

Pensando no interior da casa, a casa de banho principal, a cozinha de todos, o escritório, os quartos e a sala de jantar são as áreas que interessa serem as mais funcionais e práticas. Para estes, um arquiteto e um decorador de interiores são as peças essenciais para jogar.

Por fim, existem ainda opções para divisões de luxo que quando englobadas na fase de projeto de uma casa conseguem ser englobadas de forma orgânica e acrescer valor à construção.