Ana Rita Soares: designer de interiores

No quarto observa-se uma mescla de estilos e de texturas, nomeadamente na conjugação dos padrões das almofadas, tapetes e revestimento de paredes. Tal como no resto da casa, a elegância deste apartamento é tal que parece que vamos caminhando numa bonita loja de roupa; repare no detalhe à direita com algumas camisas penduradas. Os objectos decorativos também são importantes aqui, no sentido que servem para reforçar o estilo que foi dado ao quarto.