Minimalismo vs. Romantismo na berma de um canal

Já que se trata de um país onde a luz natural é relativamente escassa nos meses de inverno, foi extremamente importante a criação de grandes envidraçados que permitam a entrada abundante de luz natural. Para além da preocupação com a entrada de luz, foi também importante garantir a fantástica vista para o canal a partir de todas as divisões desta casa.

Para além do acesso a partir da terra, é também possível aceder à casa a partir do canal. Assim, o acesso via barco é feito através do deck em madeira. E por falar em deck, já imaginou os banhos de sol que pode apanhar no verão a partir deste espaço incrível?