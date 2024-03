Remodelação espaço Comercial – O Reino Da fantasia Materializa-se em 11 Fotos

A bailarina… Essa figura, toda leveza e graça, sempre um pouco presente no universo do livro que inspirou o projecto, é na realidade a imagem de alguém que se esforça com uma vontade de ferro e ultrapassa as dificuldades, transformando a dor em beleza através dos sapatos. Haverá melhor alegoria para uma empresa que faz sapatos por medida?

Os cogumelos quase passam despercebidos, mas assim que os vemos não podemos deixar de esperar ver aparecer a lagarta a qualquer momento.

É a genialidade da simplicidade de um grande design. Não é preciso carregar uma imagem com uma determinada temática para ela se tornar presente. É o cunho dos bons profissionais de arquitectura e design em todo o mundo!