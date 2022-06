Fantástica casa de interiores tranquilos

O Algarve é uma zona fantástica para passar férias em qualquer altura do ano. O clima agradável, no Verão bastante quente e a proximidade em relação ao oceano são aspectos preponderantes para que muitos escolhem o sul como o destino de férias, sobretudo no Verão. É até lá que vamos hoje, mostrando-lhe uma habitação que é um luxo, com um jardim onde a vegetação é exuberante. Quer conhecer?! A beleza destes espaços foi captada pela lente de Pedro Queiroga | Fotógrafo. Mostramos-lhe então as fotografias que melhor definem o conforto e bem estar deste luxo a sul…