Candeeiro Conia: as Formas da Natureza em Sua Casa | 6 Ideias Para o Utilizar

Nenhum projecto de design de interiores fica completo sem a iluminação certa. Os candeeiros são indispensáveis para garantir o conforto, a funcionalidade e a beleza dos ambientes, podendo mesmo surgir enquanto peças-chave na decoração dos espaços. Hoje em dia, a escolha é vasta e se, por um lado, isso é bom, por outro, também não é menos verdade que torna mais difícil encontrar o tal . A pensar nisso, trazemos-lhe, hoje, uma proposta da empresa Light & Store: o candeeiro Conia, um candeeiro de tecto de polipropileno (inquebrável), que pode ser a peça que procura para dar um toque de originalidade e contemporaneidade aos seus espaços. O candeeiro custa apenas 89€, um preço bastante interessante se considerarmos a relação entre o design e a qualidade. Pode comprá-lo aqui.

Na Light & Store, encontra todos os produtos transversais a toda a temática da luz, desde componentes, lâmpadas e candeeiros a produtos originais e exclusivos. Para além dos produtos próprios, a loja trabalha com marcas e produtos muito especiais que têm dado provas no design internacional. Não deixe de explorar o site para conhecer a oferta. Cabe ainda mencionar que a Light & Store coopera com arquitectos e designers de interiores com vista a solucionar as necessidades de iluminação de cada projecto. Não deixe, ainda, de visitar a loja em Lisboa (encontra a morada no fim deste artigo) para ver ao vivo os produtos e sentir a importância da luz na concepção dos espaços. Se quiser criar ou personalizar os seus próprios candeeiros, também é possível!

Por ora, ficamo-nos pelo candeeiro Conia. E que bonito que é!