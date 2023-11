Estantes – Tudo sobre esta Maravilha da Organização em 15 Imagens Lindas

MDF e outros derivados da madeira

Estes materiais vieram substituir ou coadjuvar a madeira em muitos móveis. Sendo muito mais baratos do que a madeira natural, actualmente estão quase taco a taco com a madeira natural, no que respeita ao fabrico de estantes, e muitas vezes são unidos a ela para tornar as peças mais baratas. É muito normal haver móveis com as faces visíveis em madeira natural e as laterais ou as posteriores em contraplacados.

Os contraplacados não dão um torneado tão perfeito como a madeira natural pelo que estes materiais, sozinhos, são mais utilizados em estantes modernas ou minimalistas.