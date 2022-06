Um projecto sustentável na Terra do Sol Nascente

Tal como já era possível observar na fotografia apresentada anteriormente, o interior deste edifício contrasta claramente com o exterior. Apesar de o mesmo material dominar o espaço, a diferença de tom faz o interior sobressair por entre o escuro proporcionado pela madeira queimada no exterior. Aqui, mais do que as paredes, todo o tecto e pavimento foram revestidos a madeira. Com diferentes acabamentos e diferentes tipos de madeira utilizada, criam uma enorme dinâmica no espaço. A contrastar, surgem pontualmente algumas paredes pintadas a branco.