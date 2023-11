Estuque, Reboco, Gesso & Capoto: 7 Coisas a Saber

Como estucar paredes:

A aplicação ocorre em várias etapas:

1ª demão: aplique o gesso decorativo com uma talocha. Deve fazer movimentos circulares para que a superfície fique lisa. Esta primeira camada terá cerca de 3 mm de espessura e servirá de âncora.

2ª demão: é exatamente idêntica à primeira, mas será realizada na primeira demão ainda ligeiramente húmida.

3ª demão: desta vez tem de pressionar muito bem a talocha para uniformizar as diferentes camadas de gesso e compactar bem o material (evita fissuras). De seguida, é necessário passar a espátula em toda a parede.

Acabamentos: depois de aplicadas as 3 demãos de gesso decorativo, vai aplicar uma demão final, retirar o lado áspero (com lã de ferro) com a espátula. Posteriormente, vai lavar a parede com uma trincha spalter, para remover a cal que vai sair e dar um acabamento opaco ao gesso.

Se deseja obter mais informações sobre este revestimento ou precisar de conselhos sobre a sua instalação, não hesite em contactar um profissional.