Mantas para Sofá: Beleza, Conforto e Funcionalidade | + 15 Fotos para o Inspirar

Se anda a decorar a sala e/ou quer dar uma nova vida ao seu sofá, então, combine a sua manta com almofadas (compre capas de almofada com cores, padrões e/ou texturas bonitas em lojas como a IKEA, Zara Home ou H&M Home) e não descure os outros têxteis da sala como as cortinas que acabam por ter uma grande conexão com a mantinha do sofá, especialmente na forma como tornam um ambiente mais acolhedor, e com os tapetes que, para além de também se articularem com a manta, emprestam textura e conforto térmico e acústico à sala. De resto, não se esqueça de elementos de decoração como as velas (velas e mantas no Inverno… que bom!), dos candeeiros, dos vasos e das jarras e dos quadros a decorar as paredes! Lembramos, ainda, que pode ter mais do que uma manta no sofá, criando camadas que o brindarão com conforto extra (além de que, assim, tem sempre uma manta pronta para as suas visitas!).

Inspire-se nos projectos de salas de estar que ilustram este artigo e que são todos da autoria de designers de interiores e decoradores portugueses.