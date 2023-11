Escritório moderno, funcional e muito acolhedor – 8 Fotos

Para além de transformar ou desenhar de raiz um espaço, a equipa Boa Safra também cria mobiliário por medida.

Peças totalmente personalizáveis e que se adaptam a locais e funcionalidades específicas.

As peças são de designers portugueses e fabricadas localmente, com tempo e dedicação. A simplicidade estética, o design intemporal, a utilização de materiais e acabamentos naturais, definem os produtos editados pela Boa Safra. As tintas e os óleos usados nos acabamentos são criados pela empresa e são 100% ecológicos, de forma a não comprometer a saúde de quem trabalha com estes produtos, mas também dos seus futuros utilizadores.