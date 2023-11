Como dizer Adeus à sua Velha Banheira em 2 Dias – Um Projecto Simples mas Eficaz

A banheira é um elemento controverso numa casa de banho. Se por um lado há quem não dispense um belo e prolongado banho de imersão, por outro há quem não possa esperar por se ver livre da banheira! Estes últimos têm vindo a ficar em maioria, por vários motivos: – o preço da água está cada vez mais elevado e um banho de imersão sai bastante caro; as banheiras são locais traiçoeiros, dados a escorregadelas e a quedas; a idade traz dificuldades para entrar na banheira; e a vida agitada do quotidiano não permite desfrutar muitas vezes de um banho prolongado.

Assim, há cada vez mais pessoas a despedir-se das banheiras e a dizer olá a cabinas de duche com polibã baixinho, espaçosas, económicas e muito práticas!

Se esta é uma intervenção que entrou na sua agenda para não mais sair, vai gostar de ver este projecto.

Tratou-se muito simplesmente da substituição da banheira por uma cabina de duche, com todos os trabalhos de acabamento e funcionalização, mas feita em apena dois dias! Os autores foram os profissionais da jovem e promissora equipa da SHOWER&SMILE e nós na homify apreciámos muito poder acompanhar os acontecimentos em imagens. Venha connosco saber com o que pode contar assim que der passo de se livrar da banheira, desde as obras de preparação até ao trabalho acabado, e descubra uma empresa que lhe pode vir a ser muito útil na área da Grande Lisboa.