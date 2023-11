Torneiras: Como Escolher, Tipos, Custo, Tendências, Onde Comprar | 15 Fotos

Há variadas formas de pouparmos água em casa: fechar a torneira enquanto estamos a lavar os dentes ou a ensaboar o corpo, consertar torneiras que pingam, tomar duches rápidos em vez de banhos, entre outras. Estes hábitos podem e devem coexistir, mas uma solução interessante para ajudar a poupar água passa pela instalação de redutores de caudal nas torneiras. Mas, antes de comprar estes dispositivos, deve certificar-se de que têm utilidade para o seu caso em específico e de medir o caudal da água e ter informação da pressão na área onde reside. Assim, sugerimos que siga as dicas recomendadas pela própria Deco Proteste:

Teste de caudal (torneiras casas de banho e cozinha): primeiro, faça um teste que lhe permita avaliar o caudal da torneira. Para o efeito, divida por 60 o tempo que demora a encher um recipiente de um litro para calcular o débito das torneiras em litros por minuto. Segundo a Deco Proteste, “os valores mínimos de referência para as torneiras de lavatório são três a quatro litros por minuto; para as de cozinha, cinco a seis litros por minuto”.

primeiro, faça um teste que lhe permita avaliar o caudal da torneira. Para o efeito, divida por 60 o tempo que demora a encher um recipiente de um litro para calcular o débito das torneiras em litros por minuto. Segundo a Deco Proteste, “os valores mínimos de referência para as torneiras de lavatório são três a quatro litros por minuto; para as de cozinha, cinco a seis litros por minuto”. No que toca à pressão, terá que indagar junto da entidade gestora cujo contacto aparece na sua factura da água.

Ainda segundo as informações cedidas pela Deco, a pressão da água da torneira deve ser, no mínimo, de 3 bar, o correspondente a 30 metros de coluna de água (m.c.a.) para não pôr em causa o funcionamento do esquentador ou da caldeira. Após descobrir a pressão da água à entrada de casa, desconte 7 m.c.a. Caso more numa moradia de vários vasos, subtraia 3 m.c.a. por piso. Eis o exemplo dado pela Deco Proteste: “para uma pressão de 40 m.c.a. à entrada de uma moradia de dois pisos, a pressão a considerar no andar superior será de 40 – 7 – 3 = 30 m.c.a.”. Na etiqueta dos redutores de caudal, encontrará a pressão indicada em bar (30 m.c.a., por exemplo, equivalem a 3 bar e 20 m.c.a. correspondem a 2 bar).

Fonte: Deco Proteste