Hall de entrada Requintado + Casas de Banho Elegantes

O conceituado Atelier de Design de Interiores da Marta Maria Pereira leva-nos a descobrir um bonito projeto de um hall de entrada e de duas casas de banho, realizado num andar modelo – Fábrica 1921.

O design de interiores é pautado no bom gosto, elegância, com pormenores étnicos, como o caso do tapete e da madeira da consola. A ideia é que, quem entre no andar modelo tenha a sensação que quem mora no apartamento é uma pessoa viajada.

Por isso, se quiser descobrir esta viagem é só acompanhar-nos e inspirar-se nestas bonitas imagens do projeto de design de interiores.

Acompanhe-nos!