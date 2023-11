ONART: o Showroom Onde Encontra Tudo Para a Sua Casa de Sonho | 14 Imagens

A ONART propõe-se a oferecer um produto chave-na-mão, pelo que reúne, neste showroom, uma miríade de marcas – de revestimentos, pavimentos, electrodomésticos, mobiliário e decoração de interiores – para que o cliente possa planear, num único sítio, todos os espaços da casa. Quão prática é esta possibilidade? A ONART tem parceria com marcas que vão ao encontro de diferentes gostos e valores e tem, ainda, parceria com uma unidade de produção nacional, da qual resulta uma linha de carpintaria, serralharia e estofamento, o que significa que consegue produzir tudo o que seja exequível. Tinha idealizado uma consola à medida para o seu hall de entrada? Imaginou uma mesa para a sua sala de jantar que não encontra em lado nenhum? Precisa de uma secretária personalizada para o seu espaço de trabalho? Fale com a ONART e planeie tudo com a equipa que está no showroom para o receber.