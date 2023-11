A Elegância do Mid-Century Sobressai Neste Apartamento Moderno | Projecto em 6 Imagens

Chegámos. A entrada do apartamento coincide com o núcleo social do mesmo, que se organiza numa lógica de open space com a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar integradas. É com um ambiente claro, delicado e luminoso que nos deparamos. A luz solar foi potencializada ao máximo por via da utilização de cores níveas, interrompidas apenas pela doce presença do rosa blush e do dourado, ambos fortemente associados à estética mid-century. O requinte destas cores e dos acabamentos, como a madeira e a pedra mármore, nada retira à atmosfera intimista, familiar e simples – mas não simplista – que se quis criar.