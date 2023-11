Tudo o que Precisa de Saber sobre Sanitas + 22 Imagens de Casas de Banho Inspiração

Hoje falamos de sanitas! Não vamos pôr paninhos quentes nem chamar o objecto por eufemismos. São sanitas e todos precisamos delas, por isso não vale a pena estar com rodeios!

Mas além do seu carácter prosaico, essencial a uma vida contemporânea, as sanitas também acabam por desempenhar um papel estético importante no estilo da casa de banho. E quando chega a hora de escolher uma sanita nova deparamo-nos com uma imensidão de modelos e marcas, que nos deixam perdidos no limbo do compromisso entre estética e funcionalidade.

Há assim tantos modelos de sanitas? Quantos tipos de sistemas de autoclismo? Que louças sanitárias se podem conjugar com a sanita?

Descubra as respostas a estas e a muitas outras questões sobre sanitas no artigo de hoje. Já sabe que pode contar com a homify para deslindar todos os detalhes da sua casa, mesmo aqueles menos falados! Junte-se a nós e, de caminho, veja alguns dos mais interessantes projectos de casas de banho dos nossos profissionais.