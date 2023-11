Tudo o Que Precisa de Saber sobre Gás – 12 Respostas!

Gás propano vs gás butano

O gás propano e o gás butano são gases derivados do petróleo, comercializados na forma de botijas de gás ou em bilhas de gás. Estes são chamados de GLP, Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O GPL é muito utilizado como energia para cozinhar, mas também para bricolagem, jardinagem e equipamento de aquecimento. O preço do gás em botija é superior ao do gás natural. O gás propano, que é muito resistente ao frio e capaz de aumentar rapidamente a pressão, é o preferido para uso ao ar livre. Por outro lado, o gás butano é o mais recomendado em ambientes fechados.