Remodelação de Agência de Viagens em 11 Fotos!

Cada vez mais, percebemos da importância de cuidar do design de interiores de espaços comerciais. É importante desmarcar-se e criar uma boa imagem de marca, em termos de perfil, estilo e objetivos do comércio. Uma imagem que chama a atenção, que se diferencia, mas que também fica na cabeça de quem a vê.

Por isso, os proprietários desta agência de viagens contrataram os conceituados designers de interiores da Oficina Design para remodelação o espaço, com o objetivo de ampliar através da junção de 2 lojas contíguas. Agora com cerca de 80 m2 no total, em R/C de edifício de habitação com montra voltada para a rua principal.

Esta agência de viagens local, encontra-se no centro de Fátima, e tem mais de 40 anos de experiência no turismo religioso, cultural e de lazer.

O trabalho da equipa da Oficina Design foi importante, para criar um conceito diferenciador, distinguindo-se de uma agência de viagens comum. O conceito ia muito ao encontro de “sentir-se em casa”, através de um ambiente acolhedor, de tons e materiais quentes, marcando um estilo clássico de tendência vintage.

’Dar espaço ao sonho” é o mote que inspira a equipa Oficina Design. Com um olhar diferenciado, de inovação e atenção a todos os detalhes que envolvem um projeto.

O resultado ficou realmente diferente e marcante… É na verdade uma viagem inesquecível e queremos partilhá-la convosco. Quer acompanhar-nos?

Então, venha daí!