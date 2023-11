Remodelação de cozinha – Um Trabalho que Vende uma Casa em Imagens de Projecto

Quando investimos o nosso dinheiro a remodelar um apartamento para venda esperamos um retorno rápido e satisfatório desse investimento. É vital podermos contar com uma empresa de confiança, com o know how e a experiência certos para fazer um trabalho de qualidade que nos ajuda a atingir o objectivo de venda. É tudo uma questão de negócios e com os negócios não se brinca!

Se num projecto pessoal gostamos de ver personalização aliada a funcionalização, num projecto de imóvel para venda queremos uma imagem que agrade a um grande espectro de eventuais compradores e uma melhoria das condições de habitabilidade dos espaços, para que a casa se torne mais atraente aos olhos de muita gente.

O trabalho que hoje temos para partilhar consigo é um destes casos de sucesso. Começou por ser a remodelação da cozinha de um apartamento para venda e rapidamente se estendeu à sala de estar, unificando os dois ambientes e criando um espaço de conforto e luminosidade, que ajudou a vender a casa na primeira semana depois de entrar no mercado. Mas estamos a adiantar-nos na história… Para já, basta saber que é mais um trabalho primoroso da DESENHO BRANCO que a homify tem orgulho em lhe mostrar. E vamos ver as fotos!