O Telheiro que Virou Ginásio: Uma Incrível Transformação em 10 Fotos!

Aqui na homify, trazemos-lhe, por norma, projectos residenciais, mas o de hoje tem outro enquadramento: trata-se do projecto de transformação de um telheiro num ginásio de crossfit! Um telheiro? Transformado num ginásio? Mas, mas… como assim? . Nós explicamos. a Home 'n Joy Remodelações foi desafiada a criar uma minibox de crossfit para uma família. Assim, aquele que era, anteriormente, um telheiro de chão rampeado transformou-se numa nova divisão – e que divisão! – desta moradia no Seixal que agora tem à disposição o seu próprio ginásio, com um estilo algures entre o rústico e o minimalista, para ficar super em forma! Agora, vai ser mesmo difícil arranjar desculpas para não praticar exercício (he he he!).

A Home 'n Joy Remodelações é uma empresa especializada em manutenção de edifícios, reabilitação de imóveis, restauro e modelações, sendo estas as suas principais áreas de actuação e intervenção. Pode ficar a conhecer todos os serviços e projectos aqui e pedir orçamento gratuito e sem compromisso.

Sem mais demoras, venha connosco conhecer este projecto.