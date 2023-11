Tudo o que Deve Saber sobre Congeladores e Frigoríficos – 7 Conselhos

As condições de teste foram alteradas para obter consumos mais próximos do uso real. Por exemplo, os frigoríficos não são mais testados com a porta fechada, mas com várias aberturas de porta.

Consumo de energia

O consumo é indicado em kWh/ano. Varia de 80 kWh/ano para um pequeno frigorífico sem congelador a mais de 250 kWh/ano para um frigorífico americano.

A capacidade

A etiqueta de energia especifica a capacidade do aparelho (parte de refrigeração), bem como a capacidade do compartimento do congelador.

Nível de ruído

A etiqueta indica o nível de ruído em dB e indica uma classe de perceção de som de A a D. Classe A corresponde aos dispositivos mais silenciosos (menos de 30 dB), dispositivos de classe B <36 dB, classe C <42dB e classe D 42 dB ou mais.

É preferível um modelo silencioso. Uma diferença de 3 dB representa o dobro da potência do som.