Tirar Férias na Própria Casa – 3 Projetos Inspiradores

Nesses tempos estanhos que passamos desde 2020, temos vindo a valorizar mais o sentimento de lar e família. Percebemos mais do que nunca, que a nossa casa é o nosso maior abrigo e refúgio… E que faz todo o sentido priorizar os momentos com a família e os amigos mais próximos, estar relaxado e bem disposto diariamente, dentro do nosso ninho . É, de facto, um bem precioso, que devemos valorizar.

Então, por que não criar uma área de lazer, que possibilite aproveitar o sol, a brisa do vento, o cheiro das flores e o som dos pássaros?! Quando possível, idealizamos um jardim ou um terraço com tudo a que temos direito: piscina, churrasqueira, mobiliário de jardim, plantas, etc., criá-lo de forma mais sustentável e personalizada possível… E como há sonhos que se tornam reais, houve três clientes que procuraram a talentosa equipa da Carmela Design para tornar o seu espaço exterior num verdadeiro refúgio de bem-estar.

Os espaços projetados são verdadeiros sonhos tornados realidade. Ficaram lindos de morrer e temos a certeza, que estes moradores já não se importam de ficar em casa todo o tempo!

Quer vê-los? Então, venha daí!