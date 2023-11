Cozinha em Tons de Rosa – 5 Imagens Inspiração de Cozinha Tendência 2021

Não pode haver beleza sem luz! E, por isso, a iluminação foi outro ponto muito bem estudado e primorosamente executado, para valorizar todo o espaço.

A iluminação difusa, embutida no revestimento ripado, de parede a parede (passando pelo tecto), além de luz proporciona um efeito visual de grande impacto, que reforça a elegância das soluções criadas à medida. O candeeiro de design sobre a ilha, com um acabamento metálico rosado, é o complemento perfeito que finaliza e remata todo o trabalho – não querendo entrar em clichês, esta é realmente a cereja no tipo do bolo !