Relva Sintética: Prós, Contras, Preços, Aplicações e Durabilidade | + 15 Fotos Como Inspiração!

Para além dos jardins, a relva sintética é cada vez mais aplicada em varandas, terraços e espaços de exterior exíguos, especialmente em meios urbanos, onde as pessoas procuram soluções de revestimento com mais vida, cor e com um ar mais natural para sentirem que têm um relvado, mesmo que não o tenham realmente. A relva artificial é, também, uma solução confortável e eficaz para espaços adjacentes a piscina (pode levar com o cloro da água sem que se estrague) e, claro, em campos desportivos, escolas (no interior e no exterior) e outros edifícios destinados ao lazer (centros comerciais, parques infantis, entre outros).