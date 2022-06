Umas férias maravilhosas em Vilamoura

Passamos agora para o interior de uma das habitações que vimos na imagem acima. O design moderno é evidente no entanto alguns detalhes mais rústicos tornam esta sala de estar num refúgio de ferias perfeito.

No interior o pavimento é revestido com uma madeira clássica envernizada que confere um toque sofisticado ao ambiente. A materialidade texturada do grande muro de pedra exterior transparece para o espaço interior da casa através dos grandes vãos que se abrem para o jardim. Repare como a união entre o espaço exterior e interior da habitação é efectuada com a transposição de elementos externos para dentro da divisão, como é o caso do muro que entra para dentro da habitação.