A casa de família perfeita

Entramos na habitação e deparamos-nos com uma sala magnífica que se abre para o jardim exterior permitindo uma união entre os diversos ambientes. As caixilharias que suportam os vãos possibilitam a abertura total das janelas dificultando assim a distinção entre o que é espaço interior e o que é espaço exterior. O resultado é um ambiente amplo e luminoso que realça a sofisticação do desenho arquitectónico desta habitação moderna.