A Moradia de Sonho em 9 Imagens Perfeitas

Começamos pela fachada da moradia estruturada por gestos fortemente geométricos e na qual sobressaem os amplos envidraçados que, como acima referimos, permitem que a casa se abra sobre as vistas de Oeiras. O interior, como terá oportunidade de ver, ecoa o estilo simples e moderno. A fachada põe, ainda, a descoberto a dinâmica dos andares e das suas aberturas e as janelas a fazer esquina surgem a interromper-lhe a uniformidade. Os ripados de madeira vêm intervalar e conferir aconchego a esta moradia em que as paredes brancas e frescas predominam. Pela sua cor e textura, o material também cria um elo com o entorno verde. Para as varandas, optaram-se por guarda-corpos de vidro com uma presença límpida que se coaduna com as linhas depuradas e leves da casa.