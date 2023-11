Tintas para Interiores: 11 Regras a Ter em Conta

Quer a tinta lavável ou tinta acetinada, comece por misturar a tinta no balde / lata com uma espátula plana. Comece por limpar os ângulos com uma pequena escova e depois faça com o rolo. Pode pintar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, conforme for mais conveniente para si, mas lembre-se: cruze sempre as camadas de tinta para evitar manchas.