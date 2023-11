Secadores de Roupa – Tipos, Vantagens e Desvantagens + 15 Imagens de Lavandarias Interessantes

Em Portugal temos o melhor, o mais eficiente e o mais barato secador de roupa do mercado – o sol! No Verão, não há nada que bata uma roupa estendida pela manhã e apanhada ao meio dia. E, felizmente, ainda não chegámos ao ponto de outros países, onde não se pode estender roupa no exterior de prédios e os moradores são obrigados a terem secadores de roupa muitas vezes comuns a todos os condóminos. Mas, mesmo com tanta ajuda da natureza, há alturas e regiões onde secar roupa é um verdadeiro pesadelo, até no Verão.

Quem tem uma ou mais crianças sabe a dificuldade que é precisar de secar a roupa rapidamente e o clima não cooperar, ou porque chove ou porque o mar está ali muito perto e a humidade não perdoa. Sabe como é complicado estender a roupa e ela não secar por dias e quando a recolhe vir a cheirar a mofo. As crianças sujam pilhas de roupa e tornam a lavagem, a secagem e a arrumação da roupa numa autêntica História Interminável da idade adulta!

Para quem tem essa possibilidade, comprar uma máquina secar roupa é a melhor solução. No entanto, na hora de comprar deve pensar muito bem naquilo em que se vai meter. As máquinas de secar são equipamentos caros, gastadores e que podem arruinar-lhe a conta da electricidade se não pesar muito bem os prós e os contras da sua escolha.

Para o ajudar nessa hora, cá está a homify ao salvamento! Hoje trazemos-lhe um apanhado de todos os tipos de secadores de roupa disponíveis no nosso mercado, as vantagens, as desvantagens e até os preços. Tudo acompanhado de belas ideias para lavandarias dos nossos profissionais. Venha connosco!