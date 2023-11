Candeeiros de Mesa: O Melhor Para Cada Divisão da Casa | 23 Imagens para o Inspirar

Quando se trata do escritório, a iluminação é um dos aspectos mais importantes. Um escritório mal iluminado tem impacto na produtividade e na saúde de quem o utiliza, podendo provocar problemas oftálmicos, fadiga, dores de cabeça e stress. Mas, atenção: luz a mais também pode prejudicar a saúde oftálmica e dar dores de cabeça. Para além da luz de tecto (que pode ou não estar encastrada), é crucial escolher um candeeiro de secretária prático e que vá ao encontro das suas necessidades. Ao escolher o seu candeeiro de secretária, uma das regras básicas é ter em conta o tamanho da secretária em relação à qual o candeeiro deve ser proporcional. Um truque que pode usar é medir a altura do monitor do seu computador e comprar um candeeiro que tenha mais ou menos a mesma altura.

No que diz respeito ao tipo de candeeiro de secretária, sugerimos que favoreça um candeeiro com braço e cabeça flexíveis e reguláveis para um fácil direccionamento da luz. Escolha uma lâmpada com iluminação regulável para reduzir o cansaço dos olhos. Uma iluminação agressiva pode gerar fadiga ocular, se for demasiado brilhante pode produzir um efeito de encadeamento e se for muito suave, vai acabar por sentir uma cintilação. Por estes motivos, recomendamos LEDs reguláveis que são concebidas para serem confortáveis para os olhos e criar o ambiente certo para trabalhar.