15 casas para o Verão

Esta habitação é muito especial. Está numa posição privilegiada, no topo de uma encosta rodeada de natureza e acredite, com vistas para o mar. A arquitectura mais uma vez tira partido dessa característica de modo que a casa tem várias varandas, espaços de lazer com vistas muito especiais. A sala envidraçada estabelece uma forte relação com o fantástico espaço lounge, com um deck de madeira e uma ampla piscina. O espaço perfeito para aquele por do sol de Verão…