Pinho nórdico – características, vantagens e aplicações em 15 Imagens

Os nós da madeira de pinho são escuros e distintos, firmemente fixados na madeira e normalmente limitados em tamanho. Os nós conferem um carácter decorativo a esta madeira e são uma das suas características mais apreciadas.

A madeira de pinho é muito resinosa e macia, tendo um peso e uma densidade médios. As propriedades de resistência são boas. É fácil de serrar e de trabalhar, mas pode ser difícil de colar por causa da grande quantidade de resina que contém.

A densidade da madeira na base do tronco é 1000 kg / m³, bastante maior do que no topo da árvore. Da mesma forma, a densidade da madeira superficial na base é maior do que no cerne.