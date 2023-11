Cozinha Minimalista em Casa Rústica – Harmonia Improvável em 6 Imagens Deliciosas + Projecto

O que imagina imediatamente para a cozinha quando pensa numa casa rústica, com paredes de pedra e tecto de madeira? Se for como nós, imagina de imediato uma cozinha campestre, com armários de portas com relevo, prateleiras com galinhas de barro e um lustre vintage. Ficaria de certo muito bem, mas seria expectável. Porque não pensar fora da caixa? Porque não unir uma cozinha minimalista ao charme rústico? Será possível?

Não só é possível como é maravilhoso, se for bem executado, como nos prova a ADN FURNITURE no trabalho incrível que temos para lhe mostrar hoje!

Venha com a homify ver mais um projecto de altíssima qualidade e conhecer um pouco melhor uma empresa de excelência, que pode bem vir a ser o parceiro ideal para o seu próprio projecto!