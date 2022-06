A casa de família perfeita

Adoramos levá-lo numa viagem por habitações de todo o mundo. Lugares diferentes, culturas diferentes, arquitectura diferente, mas há valores que são exatamente iguais.

Enquanto jovens queremos muitas vezes viver nos centros urbanos, perto de todas as facilidades, inclusive do trabalho. Quando a família aumenta a vontade é encontrar um refúgio no campo, arejado e com espaço. O mesmo acontece na Coreia, e é até lá que o levamos hoje.

Uma família de dois filhos mudou-se para os arredores de Seoul, para uma moradia espaçosa, moderna, agradável para todas as gerações. O projecto foi desenvolvido pelos arquitectos : hangulhouse 한글주택(주). Confira você mesmo…