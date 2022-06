Uma casa especial e moderna

Hoje mostramos-lhe uma moradia em Marco de Canaveses. Num terreno de topografia simples, o volume surge numa plataforma ligeiramente elevada em relação à rua. A arquitectura surge das limitações do próprio terreno, dos afastamentos ao seu limite e das condicionantes do usuário. O volume faz imaginar um Y, que numa ligação de cheios e vazios, origina a relação de espaços interiores com a envolvente.

Aqui privilegiou-se a genuinidade da relação direta do interior com o exterior, para que um menino com grandes dificuldades de mobilidade pudesse usufruir das grandes afinidades da vida, que uma simples “casa” pode oferecer. O projecto é da autoria do gabinete SÉRGIO BOUÇA – ENGENHARIA E ARQUITECTURA. Vamos conhecer…