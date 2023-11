Como planear móveis para cozinha – 12 Coisas a Ter em Conta

Planear uma cozinha é uma tarefa que vai muito, muito, além da parte estética! Exige todo um cuidado de preparação e de atenção a centenas de detalhes, que se não for devidamente tido em conta pode resultar para sempre em desastres de utilização futuros.

Quem nunca errou que atire a primeira pedra, não é? Mas aqui o problema não é o perdão. Aqui o problema é viver com as consequências do erro!

Aqui pela homify passam-nos histórias de verdadeiro terror de designs errados, como o caso da falta de isolamento no nicho do forno, que acabou por danificar as portas contíguas dos armários, os materiais muito bonitos que rapidamente se degradaram e ficaram muito feios, ou os layouts mal conseguidos, que obrigavam a grandes desvios entre os posto de trabalho e punham em causa a segurança dos utilizadores, entre outros.

Por este motivo o nosso conselho não poderia ser outro: – na hora de desenhar e construir uma cozinha contrate uma boa empresa de design de cozinhas! Estes profissionais têm a experiência e os conhecimentos necessários para serem bem sucedidos onde os leigos falham.

No entanto, contar com uma empresa destas não nos isenta de prestar muita atenção ao que queremos e ao que precisamos, para podermos colaborar proactivamente na concepção da cozinha ideal para nós, no espaço que temos.

Para conselhos e orientações, já sabe que somos os melhores, por isso hoje trazemos-lhe vários pontos e indicações que deve ter em conta no momento de planear a sua cozinha, seja numa casa nova ou numa renovação. Se está a iniciar este processo não pode perder!